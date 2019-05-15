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Цифры ошеломляют: толпы украинцев хлынули на Крымский мост

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Фото: most.life Фото: most.life Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com +2
продолжениеПутин заявил о спешном завершении работ на Крымском мосту
Толпы туристов повалили в Крым через керченскую переправу

Движение по Крымскому мосту было запущено ровно год назад. В Крыму решили, что это самое подходящее время подвести первые итоги его эксплуатации. Результаты были таковы, что даже оптимистично настроенные власти полуострова оказались приятно поражены.

Фото: most.life

Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк заявил, что Крымский мост внес решающий вклад в достижение туристического рекорда Крыма – более 300 тысяч отдыхающих только в майские праздники.

"У нас прошлый год был рекордный за последние 25 лет, а сейчас, в 2019 году, только в майские [праздники] мы рассчитывали на 250 тысяч человек, а получили 302 тысячи человек – это на 40% больше, чем в рекордном прошлом году",

приводит его слова ТАСС.

Фото: most.life

Именно мост через Керченский пролив сыграл ключевую роль, об этом говорит тот факт, что через него на полуостров приехали больше половины отдыхающих (56%). Остальные добирались до крымских курортов либо самолетом (30%), либо вообще по автодороге через украинско-российскую границу (14%). Кстати, что интересно, украинские гости с удовольствием проводили время в Крыму, фотографируясь на фоне знаковых мест и делясь снимками в соцсетях.

Фото: most.life

Крымский мост принес выгоду не только полуострову, но и его жителям лично, позволив им сэкономить на пароме приличные суммы. Как отмечает информационный центр "Крымский мост", один рейс на пароме обходился крымчанам в пределах 1,5-19,5 тыс. рублей. Благодаря бесплатному проезду по Крымскому мосту водители сэкономили в общей сложности более 16 млрд рублей.

Фото: most.life

Вырос и уровень товарооборота между полуостровом и материком. По словам руководителя Крымского филиала Российской ассоциации перевозчиков Николая Максименко, повысились как объемы, так и качество доставки товаров. В отличие от того же парома, переправа через Керченский пролив избавляет от проблем с логистикой, например, от внезапных штормов. Благодаря этому развивается сотрудничество с крымскими поставщиками.

Фото: most.life

"Мы стремимся к стопроцентной загрузке фур не только в периоды сезонного спроса на товары. За минувший год удалось оптимизировать несколько маршрутов доставки: добавились новые адреса. Дальность рейсов вглубь материка увеличилась до 10 тыс. км", – отметил Максименко.

В свою очередь Александр Островский, гендиректор компании "Стройгазмонтаж", которой доверили "стройку века", признался, что для него мост стал уже "родным дитем".

"Мы вложили в него свои силы, свою душу. Были и бессонные ночи, и непростые решения. Мы постоянно работали, чтобы этот мост стал лучшим. Радует, что, взрослея, он оправдывает наши ожидания",

– сказал он.

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com

Движение по автомобильной части Крымского моста для легковых машин было открыто 15 мая 2018 года. В торжественной церемонии участвовал президент России Владимир Путин. Грузовикам разрешили ездить по мосту с октября прошлого года. А в начале декабря 2019-го ожидается запуск железнодорожного движения.

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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