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Путин заявил о спешном завершении работ на Крымском мосту

Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Крым – российский": европейцы с американцами обживаются на полуострове
Речь идет о железнодорожной части транспортного перехода

Строительство моста через Керченский пролив завершится досрочно.

Окончание работ с опережением графика анонсировал президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА "Новости".

"В конце года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена, и он заработает",

– сообщил глава государства на медиафоруме ОНФ.

Как стало известно ранее, на Крымском мосту строители уложили уже больше 25 км рельсов. Общая же протяженность железнодорожной части – 38 километров.

"Со стороны Таманского полуострова мы уже пришли к 200-й опоре, а со стороны республики Крым – уже до 290-й опоры. Движемся двумя фронтами навстречу друг другу",

рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройназмонтаж" Леонид Рыженькин. Об этом информагентству сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

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Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life
Фото: most.life Фото: most.life Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com +2
Кристина ЧЕРНИКОВА
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