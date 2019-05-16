Путин заявил о спешном завершении работ на Крымском мосту

Речь идет о железнодорожной части транспортного перехода

Строительство моста через Керченский пролив завершится досрочно.

Окончание работ с опережением графика анонсировал президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА "Новости".

"В конце года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена, и он заработает",

– сообщил глава государства на медиафоруме ОНФ.



Как стало известно ранее, на Крымском мосту строители уложили уже больше 25 км рельсов. Общая же протяженность железнодорожной части – 38 километров.

"Со стороны Таманского полуострова мы уже пришли к 200-й опоре, а со стороны республики Крым – уже до 290-й опоры. Движемся двумя фронтами навстречу друг другу",

– рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройназмонтаж" Леонид Рыженькин. Об этом информагентству сообщили в инфоцентре "Крымский мост".