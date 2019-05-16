Простые люди сделали свой выбор

Полуостров приютил несколько сотен чужеземцев западного мира. Причем свой выбор они сделали, взвесив все за и против, отдавая отчет, что переезжают на ПМЖ именно в российскую республику.

С таким заявлением выступил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк.

"Они подавали документы, полностью осознавая, что Крым – российский",

– заверил он, добавив, что не последнюю роль в миграционном процессе играла безопасность полуострова, передает News.ru.

Из Евросоюза в Крым переехало 238 человек, из США – 21. Все они получили вид на жительство. В основном это граждане Литвы, Латвии и Германии. Преобладают первые.

Чуть меньше – имеют разрешение на временное проживание: 136 европейцев и 11 американцев. Такие данные озвучили в МВД региона, отметив, что цифры были актуальны на конец марта.

Наиболее привлекателен Крым для предпринимателей, отметил Черняк. По его словам, полуостров является "перспективным местом для инвестиций".

"И, естественно, иностранный бизнес сюда привлекает своих работников, менеджеров, которые здесь получают документы",

– пояснил он.

Впрочем, не угасает интерес к Крыму и среди туристов. За те пять лет, что он принадлежит РФ, его посетили порядка 4 тысяч путешественников из ЕС и около 250 – из Соединенных Штатов.

В общем, сколько бы ни твердила американская и европейская верхушка миру про "оккупированную" территорию, простые люди уже сделали свой выбор.