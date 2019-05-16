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В России признали проблемы из-за Крымского моста

Фото: most.life/multimedia
Жители полуострова уже столкнулись с серьезными трудностями

Открытая год назад переправа через Керченский пролив вызвала поток желающих посетить полуостров на автомобиле. В результате на дорогах стали образовываться серьезные заторы. С приближением нового курортного сезона ситуация с транспортным сообщением в Крыму только ухудшается. Об этом рассказал министр транспорта РК Сергей Карпов.

Одними из наиболее проблемных мест летом ожидаемо станут поселок Приморский в Феодосии и въезд в Симферополь со стороны села Трудовое.

"Что касается пробок в районе поселка Приморский в Феодосии, это неизбежная вещь. Дорога способна пропустить 10 тысяч автомобилей в сутки, а когда возникают нюансы, связанные с неправильной парковкой, ДТП и так далее, пропускная способность сокращается", – пояснил Карпов в эфире радио "Спутник в Крыму".

Фото: most.life/multimedia

Он напомнил, что с открытием автомобильной части Крымского моста нагрузка на местные дороги возросла до 20 тыс., а то и до 30 тысяч машин в сутки, пишет РИА "Новости". Частично поможет решить проблему строящаяся трасса "Таврида" и транспортная развязка в районе Феодосии. Но без пробок в сезон все равно не обойдется.

По словам министра, сейчас власти Крыма обратились к Москве с просьбой выделить средства для строительства дороги в обход Симферополя с юго-востока. Это поможет разделить поток автомобилей, следующих через Симферополь в Алушту и Ялту.

Ранее туристы, приезжающие в Крым на автомобилях, жаловались на низкую культуру вождения местных жителей.

Автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто в середине мая 2018 года. Железнодорожную ветку через Керченский пролив планируется запустить до конца текущего года.

Фоторепортаж
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Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life
Фото: most.life Фото: most.life Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com +2
Николай ВИКТОРОВ
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