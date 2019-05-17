"Много жертв": народ поднял панику из-за смертей в Крыму

Сообщения об опасности распространяются в Сети

Тревогу забили из-за многочисленных аварий на трассе "Таврида".

"Дорогой смерти", по словам крымского блогера Александра Горного, окрестили ее водители. Он сообщил о ДТП с фурой недалеко от Феодосии, в котором погиб человек.

"Водитель фуры Виктор рассказал, что ничего не успел сделать, а трассу оценивает как самую опасную, которую он видел. Трасса нужна, но она ещё не готова, а на носу туристический сезон((( Сколько жертв будет ещё в этом месте? Много((", – написал он в своем Facebook.

При этом выводов своих относительно опасности самой дороги он ничем не подкрепляет. Между тем аварии, к сожалению, случаются на любой, даже самой лучшей, трассе России каждый день. Винить в этом строителей или власти – не очень разумно, отмечают пользователи.

"Таврида прекрасная трасса, просто в Крыму увеличилось количество машин, а с ними и количество оленей-водителей. По трассе Симферополь-Ялта каждый день аварии и понатыканные ,везде где можно, камеры не спасают, ездят как вздумается...отсюда такие последствия", "Извините , я ща рулем с 82 года. И считаю что трасса не готова, трасса сложная даже для опытных водителей , Но, как иначе построить ? Неудобства временные , надо пережить и потерпеть . И главное – соблюдать правила всем : и опытным и начинающим и Шумахерам и черепашкам . Без уважения друг к другу на такой трассе ездить просто нельзя , реально опасно",

– пишут комментаторы.

Власти Крыма регулярно предупреждают водителей: нарушать скоростной режим опасно. О том, что "Таврида" – не скоростная трасса, а пока только стройплощадка, накануне напомнил министр транспорта республики Сергей Карпов.

"Как показало начало этого года, достаточно часто случаются аварии на трассе ввиду нарушения скоростного режима. Автовладельцы не справляются с управлением, устают, и случаются достаточно серьезные аварии",

– отметил он в эфире радио "Спутник в Крыму".

Напомним, что на трассе действуют ограничения скорости. И мера эта призвана обезопасить движение. Министр также сообщил, что сейчас ведется работа по введению дополнительных мер, которые позволят сократить количество аварий на дороге. Если, конечно, сами водители будут благоразумными.

Тем временем украинские СМИ перевернули все с ног на голову. В Сети издания публикуют панические материалы о многочисленных жертвах "трассы-убийцы". О том, что ведет к трагедиям, горе-журналисты, конечно, умалчивают.