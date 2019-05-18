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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский высказался о судьбе Крыма.
По его словам, рано или поздно полуостров вернется в состав Незалежной. Об этом он написал на своей странице в Facebook в честь Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, отмечающегося сегодня на Украине.
"Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть каким бы долгим не был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе",
– сказал он.
Зеленский также лирически добавил, что "даже темная ночь заканчивается рассветом", намекая на возвращение Крыма.
Ранее политик рассказал, что полуостров станет вновь украинским после смены власти в России. Однако он признался, что пока не знает как вернуть Крым.
В деле появился новый поворот