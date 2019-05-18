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Зеленский придумывает коварный план по возвращению Крыма

Фото: www.globallookpress.com
Политик продолжает гнуть линию Петра Порошенко

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский высказался о судьбе Крыма.

По его словам, рано или поздно полуостров вернется в состав Незалежной. Об этом он написал на своей странице в Facebook в честь Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, отмечающегося сегодня на Украине.

"Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть каким бы долгим не был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе",

сказал он.

Зеленский также лирически добавил, что "даже темная ночь заканчивается рассветом", намекая на возвращение Крыма.

Ранее политик рассказал, что полуостров станет вновь украинским после смены власти в России. Однако он признался, что пока не знает как вернуть Крым.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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