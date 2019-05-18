Дату сдачи Крымского моста перенесли

Поезда пойдут на полуостров раньше срока

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту откроют досрочно, как ранее этого потребовал президент страны Владимир Путин.

"Я скажу так. У нас принято указание и пожелание руководителя исполнять, и это указание будет также исполнено",

– цитирует министра РИА "Новости".

Дитрих добавил, что пока точные сроки сдачи объекта неизвестны, однако в скором времени специалисты рассмотрят детали, связанные со строительством, и объявят о дате открытия железнодорожного движения по мосту.

Ранее Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил о завершении строительства Крымского моста.

"В конце года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена, и он заработает", – сказал глава государства.