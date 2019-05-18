Дату сдачи Крымского моста перенесли

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Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту откроют досрочно, как ранее этого потребовал президент страны Владимир Путин.
"Я скажу так. У нас принято указание и пожелание руководителя исполнять, и это указание будет также исполнено",
– цитирует министра РИА "Новости".
Дитрих добавил, что пока точные сроки сдачи объекта неизвестны, однако в скором времени специалисты рассмотрят детали, связанные со строительством, и объявят о дате открытия железнодорожного движения по мосту.
Ранее Владимир Путин на медиафоруме ОНФ заявил о завершении строительства Крымского моста.
"В конце года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена, и он заработает", – сказал глава государства.
В деле появился новый поворот