Зеленскому подсказали способ вернуть Крым обратно

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Новый президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о возвращении Крыма лишь насмешил пользователей в Сети, которые нашли для политика идеальный способ сделать это.
"Да что там Крым, всю Россию "вернет"... Когда вновь станет ее частью", – написал один из пользователей Сети.
"Это как у япошек, каждый год про возврат чего-то там", - вспомнил комментатор.
"Что, собрался входить в состав России?", "Юморист, он и в Африке, юморист", – иронизируют в Сети.
"Порошенко пять лет это заявлял, теперь очередь Зеленского. Ритуальный танец", – заметил один из пользователей.
Ранее Зеленский заявил о скором возвращении Крыма.
"Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть каким бы долгим не был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе", – сказал он.
В деле появился новый поворот