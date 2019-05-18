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Зеленскому подсказали способ вернуть Крым обратно

Фото: www.globallookpress.com
Политику дали ценные указания в интернете

Новый президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о возвращении Крыма лишь насмешил пользователей в Сети, которые нашли для политика идеальный способ сделать это.

"Да что там Крым, всю Россию "вернет"... Когда вновь станет ее частью", – написал один из пользователей Сети.

"Это как у япошек, каждый год про возврат чего-то там", - вспомнил комментатор.

"Что, собрался входить в состав России?", "Юморист, он и в Африке, юморист", – иронизируют в Сети.

"Порошенко пять лет это заявлял, теперь очередь Зеленского. Ритуальный танец", – заметил один из пользователей.

Ранее Зеленский заявил о скором возвращении Крыма.

"Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть каким бы долгим не был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе", – сказал он.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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