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Будет страшно: в Крыму объявили экстренное предупреждение

Фото: www.globallookpress.com
Путешественников призвали быть бдительными

Жаркая погода установится в Крыму в ближайшие 4 дня.  МЧС предупреждает крымчан и гостей полуострова о высокой пожарной опасности. 

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС Крыма, отдыхающим запретили разводить костры, а также использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем в лесу рядом с деревьями и сухой травой. Кроме того, не разрешается бросать горящие спички и окурки, использовать пиротехнические изделия и бросать в лесах промасленный или пропитанный горючими веществами материал.

Спасатели предупредили, что не следует оставлять на залитых солнцем полянах бутылки и осколки стекла, а также выжигать траву.

По информации "Крыминформ", 20 мая на полуострове ожидается до +22+27°C, ветер дует юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воды в Черном море +15+19°C, в Азовском море – +17°C, в Керченском проливе +19°C.

Валентина МАЙОРОВА
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