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Су-30СМ встретили американского разведчика в Крыму

Фото: commons.wikimedia.org/Alex Beltyukov (CC BY-SA 3.0)
"Боинг" покрутился вблизи С-400

Истребители дежурных сил ПВО Черноморского флота вылетели на сопровождение американского разведчика Boeing RC-135V Rivet Joint. 

Как сообщает телеграм-канал "Разведка", самолет совершал полет 20 мая рядом с воздушным пространством России в районе Крымского полуострова. Больше всего американцев интересовал дивизион С-400 рядом с Джанкоем, размещенный всего в 20 км от границы с Украиной. Также С-400 находятся на боевом дежурстве в Севастополе, Феодосии и Евпатории.

Су-30СМ на расстоянии 18 миль от берега осуществили визуальный контакт с RC-135V и приступили к сопровождению американского самолета. Оно продлилось несколько минут, после чего истребители ушли на базу. Воздушного пространства РФ самолет не нарушал, поэтому повода сбивать "Боинг" у летчиков не было.

Александр ИЛЬИН
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