Пожар и пострадавшие: на Крымском мосту разыгралась трагедия

На дороге внезапно вспыхнул бензовоз

Масштабная авария случилась на Крымском мосту: столкнулись 3 машины, начался пожар, 14 пострадавших, четверо из которых заблокированы в автомобиле. К счастью, все это – лишь сценарий учений, которые провели крымские спасатели перед началом курортного сезона.

По "легенде", в условном ДТП пострадали бензовоз, пассажирский автобус и легковой автомобиль. Бензовоз "загорелся", у автомобиля вспыхнул двигатель. Для автобуса с пассажирами появилась опасность взрыва.

Спасатели прибыли к месту "происшествия" в считаные минуты Все "пострадавшие" немедленно оказались в безопасности и получили медицинскую помощь, одновременно сотрудники МЧС стали тушить условный "пожар", грозивший серьезными последствиями из-за "разлившегося" топлива.

Начальник пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по республике Крым Петр Панасецкий рассказал, что цель учений состояла в отработке взаимодействия между крымскими и краснодарскими пожарными, госавтоинспекцией, скорой помощью и другими службами.

По словам начальника главного управления МЧС по Республике Крым Александра Еремеева, в курортный сезон на крымском мосту могут случаться аварии, подобные той, что отрабатывалась на учениях, и спасатели должны быть готовы к ним, отмечает телеканал "Царьград".





