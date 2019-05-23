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Крым ответил НАТО на попытки выгнать Россию с полуострова

Фото: www.globallookpress.com
Республике хорошо на родине, а заявления из-за рубежа ее не интересуют

Североатлантический альянс требует невозможного, когда говорит, что Москва обязана как можно скорее вывести войска с полуострова. Такое заявление сделал член Совета Федерации, представляющий Крым, Сергей Цеков.

"Крымчане живут в мире и спокойствии, а НАТО хотела бы дестабилизировать обстановку в Крыму. Им (представителям альянса) не нравится, как развивается Крым, но мы их радовать не будем",

приводит слова сенатора РИА "Новости".

По мнению Цекова, Крым воссоединился с Российской Федерацией на законных основаниях. Поэтому требования альянса об уходе России с полуострова "неадекватны".

Сергей Цеков. Фото: www.globallookpress.com

Накануне глава военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что организация никогда не признает российскую принадлежность Крыма.

"И чтобы было ясно: альянс не согласен и не согласится с незаконной и несправедливой аннексией Крыма Россией. И мы продолжаем призывать Россию уйти из Крыма и прекратить свою поддержку боевикам на востоке Украины", – сказал чиновник, выступая в Брюсселе на заседании Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов стран-членов НАТО.

Андрей ФИЛАТОВ
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