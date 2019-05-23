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Североатлантический альянс требует невозможного, когда
говорит, что Москва обязана как можно скорее вывести войска с полуострова.
Такое заявление сделал член Совета Федерации, представляющий Крым, Сергей
Цеков.
"Крымчане живут в мире и спокойствии, а НАТО хотела бы дестабилизировать обстановку в Крыму. Им (представителям альянса) не нравится, как развивается Крым, но мы их радовать не будем",
– приводит слова сенатора РИА "Новости".
По мнению Цекова, Крым воссоединился с Российской Федерацией на законных основаниях. Поэтому требования альянса об уходе России с полуострова "неадекватны".
Накануне глава военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что организация никогда не признает российскую принадлежность Крыма.
"И чтобы было ясно: альянс не согласен и не согласится с незаконной и несправедливой аннексией Крыма Россией. И мы продолжаем призывать Россию уйти из Крыма и прекратить свою поддержку боевикам на востоке Украины", – сказал чиновник, выступая в Брюсселе на заседании Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов стран-членов НАТО.
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