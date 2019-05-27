Крымчане остались без воды

Керчь лишилась водоснабжения

Жители Керчи в течение следующих трех дней будут вынуждены обходиться без воды. Об этом сообщили в ГУП "Вода Крыма".

В пресс-службе организации пояснили, что с 27 по 29 мая включительно городские водоочистительные станции будут отключены для проведения планового ремонта. Керченцам посоветовали подготовиться к этому.

"Керченский филиал приносит извинения за причиненные неудобства. Населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды на данный период времени", – говорится в сообщении.

На сайте предприятия указан порядок отключения воды по адресам.