Самолеты развернули: операция по "разблокированию" Крыма сорвалась

Высокопоставленный украинский военный сделал сенсационное заявление

Вооруженные силы Украины готовы были начать "деоккупацию" Крыма 1 марта 2014 г., однако операцию прекратили в тот же день.

"Личный состав был загружен в самолеты, которые дошли до морского побережья континентальной Украины, а после этого пилоты получили приказ развернуться назад и вернуться на аэродромы базирования. И на этом все закончилось",

– приводит УНИАН слова бывшего начальника Генерального штаба ВСУ Владимира Заманы.

При этом он признал, что не видел никаких официальных документов, однако об этом ему рассказали те, кто лично принимал участие в операции.

Владимир Замана был задержан в феврале 2019 г., он подозревается в государственной измене. По словам бывшего начальника Генштаба, уголовное преследование против него главный военный прокурор Анатолий Матиос начал по инициативе экс-президента Петра Порошенко и секретаря СНБО Александра Турчинова.

Крым воссоединился с Россией по результатам референдума, проведенного 18 марта 2014 года.

Тогда большинство крымчан и жителей Севастополя выступили за то, чтобы стать гражданами РФ.