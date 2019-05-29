Украинцы на боевых кораблях США нападут на Крымский мост

Киев готов развязать войну ради уничтожения ненавистного сооружения

Военный эксперт Александр Артамонов оценил возможность Украины провести спецоперацию против Крымского моста. По его словам, Киев попробует заручиться поддержкой Вашингтона, которые отправят им боевые корабли.

Именно на них украинцы начнут широкомасштабные боевые действия. И даже несмотря на серьезную защиту моста, опасность существует.

"Хочется надеяться, что украинским военным хватит благоразумия, чтобы не развязать настоящую войну. Ведь применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России",

– написал Артамонов в еженедельнике "Звезда".

Он отметил, что при возведении Крымского моста была предусмотрена опасность тарана сооружения. По этой причине строители установили "палы" из железобетона, металлического шпунта и камней, поэтому "ни одно современное плавсредство не способно причинить такому монолиту хоть какой-либо ущерб", передает телеканал телеканал "360".

Кроме того, сооружение охраняют от врагов ЗРК "Тор", "Панцирь", "Бук-М2" и С-400.

Автомобильная часть Крымского моста открылась в мае 2018 года. В этом году планируется запустить железнодорожное движение, уточняет РИА ФАН.