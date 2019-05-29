Севастополь уходит под воду

Хаотичная застройка и западные санкции поставили город в тяжелое положение

Севастополь сползает в море. Многочисленные очаги оползней дают о себе знать, а причиной их появления являются активная застройка и экономические меры со стороны Запада, говорят эксперты. В СМИ уже звучат голословные утверждения о том, что вина надвигающейся катастрофы лежит на России.

Заведующий кафедрой гидрогеологии и инженерной геологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Алексей Кошляков рассказал о том, почему в Севастополе участились оползни.

"Это недостатки строительства, то есть просчеты при возведении объектов, а еще можно говорить о техногенной нагрузке, которая со временем усиливается и выступает одним из главных факторов наряду с воздействием моря",

– сказал он изданию "Крым. Реалии". По его словам, источником повышенной нагрузки стали крупные инфраструктурные проекты, которые реализуются сегодня в Крыму по целевой программе. Они могут влиять и на оползни, и на обвалы.

Однако власти Севастополя уверены, что оползни происходят из-за нецелевого использования земель, прежде всего – на опасных участках на северной стороне города, где от сходов пород пострадало немало домов. Проблема хаотичной застройки была особенно актуальна до присоединения Крыма к России, согласился севастопольский журналист Давид Аксельрод.

"Строительство там началось еще до 2014 года, участки там выделялись бесконтрольно, поскольку земля достаточно ценная и коррупционные факторы были достаточно сильны, несмотря на опасность. Садовые или дачные товарищества там активно развивались. Там поставили столбы с предупреждениями, какие-то ленты, но люди их просто переступали и обходили их",

– сказал он.

Кроме того, ситуация с оползнями ухудшилась еще и от того, что Запад ввел санкции Крыма. Дело в том, что раньше надвигающуюся опасность удавалось отследить с помощью американской компьютерной программы. Теперь она недоступна.

"Если говорить об активном оползне в районе мыса Толстый, его обследовали до 2014 года, насколько мне известно, с помощью американского софта, который был признан одним из наиболее эффективных в данном случае. После этого некоторое время работала демо-версия этой программы, но потом срок вышел, а купить ее местные ученые не могут", – отметил журналист.

Выходит, что если искать виновных в сложившейся ситуации в Севастополе, то это, в первую очередь, коррумпированные украинские чиновники, с позволения которых опасные районы города были застроены в нарушение правил землепользования. Это и, как ни странно, западные политики, которые наказали крымчан за их выбор тем, что поставили под угрозу их жизни. Что интересно, все это не мешает тем же украинским СМИ обвинять в беде Севастополя Россию, как это делает, например, издание "Обозреватель".