В Крыму нашли массовые захоронения русских солдат

Специалисты говорят о неординарности находки

На севере Крыма обнаружены место массового захоронения человеческих останков. Эксперты установили, что они принадлежат русским солдатам.

Как рассказал гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, кладбище нашли под Армянском. Сейчас археологи готовят заключение о датировке останков. Однако уже можно сказать, что они относятся к ХVIII веку.

"Монеты, пуговицы, другая атрибутика неопровержимо свидетельствуют о том, что это период 1771 – 1774 годов. Возможно, туда затесались захоронения более раннего времени, но в целом это захоронения того времени", – цитирует его РИА "Новости".

Судя по количеству останков, речь может идти примерно о 800 человеках. Это солдаты и офицеры армии Долгорукова, участвовавшие в Крымской войне 1771 – 1774 годов. По словам Мальгина, "это не рядовая находка, очень о многом говорящая".