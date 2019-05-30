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Уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") возбуждено сотрудниками СКР по республике Крым после гибели маленькой девочки в Симферопольском районе.
"Проведен осмотр места происшествия, назначены медицинская и автотехническая судебные экспертизы, выполнены другие неотложные следственные действия", – сообщается на сайте ведомства.
Накануне стало известно о смерти девочки 2014 г. рождения. Она с родителями приехала на пикник на гору Мурун-Кир. Пока взрослые ели и обозревали окрестности, ребенок вернулся в салон автомобиля. Неожиданно машина тронулась с места и покатилась вниз со склона, а затем врезалась в нежилую постройку и перевернулась, передает РИА "Новости".
Травмированного ребенка успели довезти до больницы, но позже девочка скончалась.
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