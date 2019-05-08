В Подмосковье селфи обернулось трагедией

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Девушка сгорела заживо на трансформаторной будке возле дороги Павловский Посад – деревня Кузнецы в Московской области.
"Скорее всего, решила, что ничего не будет трогать, и ничего страшного не случится. Но достаточно только залезть на трансформатор, чтобы получить разряд",
– приводит интернет-издание "Подмосковье сегодня" слова свидетеля происшествия.
Очевидцы добавили, что девушка решила сделать на будке селфи.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Подмосковью изданию подтвердили, что на трансформаторной будке было обнаружено тело, по данному факту начата проверка.
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