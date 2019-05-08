В Подмосковье селфи обернулось трагедией

Погиб подросток

Девушка сгорела заживо на трансформаторной будке возле дороги Павловский Посад – деревня Кузнецы в Московской области.

"Скорее всего, решила, что ничего не будет трогать, и ничего страшного не случится. Но достаточно только залезть на трансформатор, чтобы получить разряд",

– приводит интернет-издание "Подмосковье сегодня" слова свидетеля происшествия.

Очевидцы добавили, что девушка решила сделать на будке селфи.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Подмосковью изданию подтвердили, что на трансформаторной будке было обнаружено тело, по данному факту начата проверка.