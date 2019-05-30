Украина хочет наказать российских археологов за раскопки в Крыму

Под прицел киевских бюрократов попали российские научные работники

Ввести санкции против 28 российских научных и музейных учреждений за проведение археологических изысканий на территории Крыма собирается Министерство по вопросам неподконтрольных территорий Украины.

"Проект соответствующего акта направлен на согласование в заинтересованные органы государственной власти, после чего он будет направлен на рассмотрение правительства", -

сообщается на сайте ведомства.

В министерстве назвали "незаконными" раскопки, которые в течение последних 5 лет проводят российские специалисты, подчеркнув, что многие из них идут в рамках строительства Крымского моста, трассы "Таврида" и других крупных проектов. К примеру, генеральный директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин рассказал, что в Крыму под Армянском нашли кладбище русских солдат, датируемое ХVIII веком

Кроме того, в ведомстве напомнили, что в марте этого года президент Украины уже ввел санкции против 15 граждан РФ из-за получения ими разрешений на проведение нелегитимных изысканий.

Крым стал российским после референдума, состоявшегося в марте 2014 года. Тогда большая часть крымчан и жителей Севастополя проголосовала за воссоединение с Россией. Украина до сих пор считает полуостров своей территорией и даже имеет в Киеве соответствующее министерство.