Таинственный поезд на Крымском мосту взбудоражил россиян

Секрет раскрыли

Церемония открытия железнодорожного сообщения через Керченский пролив будет громкой и торжественной. Пока же строительство продолжается, и появляющиеся на Крымском мосту локомотивы обеспечивают рабочий процесс. Так в пресс-службе Крымского моста объяснили фотографии поезда на объекте.

"Это служебный вагон строителей железнодорожного подхода к мосту со стороны Кубани", – передает РИА ФАН сообщение пресс-службы.

Ранее очевидцы сфотографировали и опубликовали в Сети поезд с несколькими вагонами на Крымском мосту. Появилось подозрение, что движение запущено в тестовом режиме. Знатоки углядели, что это не просто поезд, а рельсобус РА2.

На самом же мосту укладка рельсов продолжается. Планируется, что в августе работы будут завершены, а начало регулярного движения пассажирских поездов в Крым намечено на декабрь 2019 года.