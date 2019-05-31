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Крым пойдет за справедливостью в Европейский суд

Фото: www.globallookpress.com
Права жителей полуострова бесчеловечно ущемлены

Западные санкции в отношении Крыма должны быть отменены. На этом настаивает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. По его мнению, Россия должна обратиться с соответствующим иском в Европейский суд справедливости в Люксембурге.

"Мы будем инициировать международное судебное разбирательство по отмене абсолютно противоправных санкций, введенных в отношении Крыма. С подобным предложением мы готовы обратиться к федеральным органам власти", – рассказал Молохов РИА "Новости".

Он подчеркнул, что материалы, доказывающие нарушение прав и свобод граждан и буквально бесчеловечную несправедливость по отношению к крымчанам, уже собраны. Их достаточно для обращения в суд.

Фото: www.globallookpress.com

"Крымские санкции должны быть обязательно оспорены, и шансы на это у российской стороны, при условии объективного судебного разбирательства, достаточно велики", – убежден Молохов.

Ранее в ООН выразили возмущение, что жители Крыма ограничены в передвижении. В частности, из-за введенных в 2014 г. санкций они не могут получить шенгенскую визу.

Николай ВИКТОРОВ
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