Однако проблему засухи не получится решить в одночасье

В Крыму настанет конец водной зависимости. Как избавить от нее жителей полуострова, придумал буквально на днях бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он предложил решить проблему с помощью воды из Днепра. А ее "транзит" осуществлять в обход Украины.

К его идее мы еще вернемся. Однако говорить о ее новаторстве преждевременно, поскольку еще в стране Советов задумались о переброске стоков и часть проектов даже была воплощена в жизнь, напомнил и.о. директора Государственного гидрологического института Сергей Журавлев. Он отметил, что задумку Лужкова не удастся осуществить в одночасье.

Перво-наперво, по словам эксперта, необходима доказательная база, что переброска не навредит окружающей среде. Для чего потребуются заключения гидрологов, гидрогеологов и экологов.

"Любое территориальное перераспределение стока – это очень крупномасштабное хозяйственное мероприятие. Оно затрагивает все сферы деятельности водного хозяйства на территории, где такая переброска стока проводится. Чтобы говорить о необходимости такой меры, сначала требуется выполнение научно-исследовательских работ",

– объяснил эксперт в интервью радио "Спутник в Крыму", цитирует РИА "Новости".

Вслед за "разведкой" потребуется технико-экономическое обоснование, затем только последуют предпроектные и проектные работы.

По инициативе Лужкова, часть стока притока Днепра и Десны необходимо перенаправить в бассейн Оки порядка 4 кубометров воды.

"А далее по Жиздре, Оке в Волгу и Дон с последующей перекачкой через Керченский пролив в концевую часть Северо-Крымского канала и реверсной подачей воды по нему на всю территорию Крыма с применением самых современных водосберегающих технологий",

– поделился экс-мэр с изданием "Аргументы недели".

По мнению же Журавлева, "речь пока что идет только о каких-то прожектах, нежели о каких-то реальных действиях".