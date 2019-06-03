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РФ окружит Черноморье ракетами

Кадр youtube.com
В Крыму намечается перевооружение

Супероружие, которое получит российский ВМФ, заключит в ракетное кольцо Черное море. В Крыму сосредоточен береговой ракетный комплекс (БРК) "Утес". Намечается его перевооружение.

Несмотря на то что его история началась после окончания Великой Отечественной войны, способности установки поражают. "Утес" может запускать ракеты как с 560-килограммовой фугасной БЧ, так и с 20-килотонной ядерной. В теории – уж точно. При этом его мишень может находится и на воде, и на земле, пишет РИА ФАН.

Береговая ракетная бригада в Севастополе имеет в распоряжении радиолокационная станция "Монолит-Б". Она распознает, а значит и поразить может, цели на расстоянии до 450 км.

Между тем сам Крым в безопасности. Его ракетную броню пробить практически невозможно. "Утес" надежно защищен. Он спрятан в ракетной подземной базе "Объект 100" в Балаклаве. При этом "Балы" и "Бастионы-П" считаются почти неуловимыми.

Однако устаревший комплекс невозможно усовершенствовать, а лишь переоборудовать "Объект 100" под новый БРК. В распоряжении оборонного сектора РФ таковой имеется. Это "Бастион-С", который даст фору "Бастиону-П". 

Напомним, в конце мая появление смертоносного вооружения анонсировал гендиректор-генеральный конструктор Научно-производственного объединения (НПО) машиностроения Александр Леонов.   

Ксения АНДРЕЕВА
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