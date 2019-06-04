"Ночные охотники" подавили атаку ВСУ в Крыму

Украинцы берут на прицел вертолеты

Боевые вертолеты четвертой армии ВВС и ПВО под Джанкоем включали станции радиоэлектронного подавления "Витебск". Это делалось во избежание провокаций со стороны украинских военных, сообщил источник в силовых структурах.

"Из Киева постоянно звучат угрозы в адрес Крыма, и не исключен вариант самовольного, даже без приказа, пуска зенитной ракеты по российскому вертолету, находящемуся на севере полуострова", – передает его слова РИА "Новости".

А так как Ми-8 и Ми-28Н "Ночной охотник" совершают полеты в зоне действия украинских ПВО, угроза вполне реальная.

Что касается вертолетчиков, то для них это полезная практика. По данным источника, "Витебск" хорошо зарекомендовал себя в Сирии при защите от ПЗРК разных видов. На данный момент большинство учений проводятся с применением средств РЭБ.

"Витебск" применяется против ПЗРК. Это означает, что боевые вертолеты летают рядом с украинской границей. Дальность ПЗРК "Игла" – 5 км, "Стрела-2" – 4,2 километра.



На Украине разрабатывают своеобразный гибрид ПЗРК и ПТРК "Мисливец" с радиусом 7 – 8 километров. Но пока он не принят на вооружение, и в ВСУ используют еще советские ПЗРК, вроде "Игла-2М".