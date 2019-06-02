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В ДНР пожаловались на обстрелы ВСУ после визита Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
За последние пять дней были ранены шесть человек

После визита нового лидера Незалежной Владимира Зеленского в Донбасс увеличилось число обстрелов. Об этом заявил журналистам  заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"После его посещения зоны карательной операции, мы констатируем значительное увеличение обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины населенных пунктов нашей республики", -– сказал Басурин.

Таким образом, он подверг сомнению былые заявления Зеленского о мирном урегулировании конфликта в Донбассе.

Известно, что за последние пять дней после обстрелов ВСУ были ранены шестеро мирных жителей, включая двоих детей.

Как подчеркнул Басурин, силовики накануне встречи контактной группы в Минске 5 июня "всеми силами пытаются сорвать мирный процесс".



Андрей ДОВЛАТОВ
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