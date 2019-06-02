Нибиру
- Нибиру ударит в июне: Москве грозит страшная опасность
- Взорвут США: коварный план пришельцев уничтожит Землю
- Нибиру наносит удар: названа новая дата конца света
После визита нового лидера Незалежной Владимира Зеленского в Донбасс увеличилось число обстрелов. Об этом заявил журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"После его посещения зоны карательной операции, мы констатируем значительное увеличение обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины населенных пунктов нашей республики", -– сказал Басурин.
Таким образом, он подверг сомнению былые заявления Зеленского о мирном урегулировании конфликта в Донбассе.
Известно, что за последние пять дней после обстрелов ВСУ были ранены шестеро мирных жителей, включая двоих детей.
Как подчеркнул Басурин, силовики накануне встречи контактной группы в Минске 5 июня "всеми силами пытаются сорвать мирный процесс".
К мирским властям Киева воззвали церковные
Виктория Скрипаль пообещала опубликовать эксклюзивные семейные фотографии и издать книгу