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Переговоры по Донбассу пройдут летом

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраинцы возместят Киеву потерянные миллиарды за транзит
"Нормандский формат" возобновят в июле

Первая встреча по урегулированию конфликта в Донбассе с участием новой украинской власти должна состояться в середине лета. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Он рассказал, что накануне украинский лидер Владимир Зеленский пообщался с министрами иностранных дел Германии и Франции, и почти все время диалога ушло на обсуждение минского процесса.

"Такой активный диалог мы будем продолжать и готовиться к встрече в "нормандском формате". Это может произойти где-то в середине июля", – сообщил Данилюк в эфире телеканала "1+1".

И добавил, что украинская группа переговорщиков скоро претерпит кадровые изменения. Кто именно войдет в новый состав, пока не разглашается. Но точно известно, что в ней не будет лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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