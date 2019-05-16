За войну с ДНР и ЛНР выступает только меньшинство, проживающее на западе страны

Избранный президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на прямой диалог с Россией ради прекращения войны в Донбассе. Так считает подавляющее большинство жителей Незалежной.



Масштабный соцопрос в стране показал, что за мирный диалог с Москвой выступает 75% украинцев. Кроме того, 65,3% украинцев даже согласились с тем, что Киев должны пойти на компромисс с российской стороной. Об этом говорят масштабные исследования, проведенные Центром "Социальный мониторинг", социологической группой "Рейтинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко, передает УНИАН.

Также большая часть жителей Украины считает, что новый президент должен поладить не только с Путиным, но и с главами ДНР и ЛНР. Против этого выступает треть опрошенных.

Интересно, что самым популярным вариантом решения конфликта в Донбассе среди украинцев оказалось предоставление ДНР и ЛНР особого статуса. Это условие было прописано в Минских соглашениях, но старательно игнорировалось украинским лидером Петром Порошенко все последние пять лет.

Еще одним показательным фактом стало нежелание украинцев возвращать юго-восточные территории под контроль военным путем. Его одобрили лишь 17,3% респондентов. Больше всего сторонников силового возврата ДНР и ЛНР проживает на западе Украины.