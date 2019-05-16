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В Сети высмеяли неприличную украинскую вышиванку

Фото:ITAR-TASS
Полиция Незалежной оказалась не чужда современному искусству

В Одессе в честь Дня вышиванки провели необычную акцию сотрудники правоохранительных органов.

Полицейские и военнослужащие Нацгвардии поставили на площади свои служебные машины в виде огромной рубахи, а сами изобразили герб Украины, сообщает "Думская".

Полицейский перфоманс вызвал неоднозначную реакцию в Сети, так как интернет-пользователям показалось, что машины выстроились не в виде вышиванки, а в виде мужского полового органа.

"По мнению одесских полицейских это вышиванка", - 

так подписал свое фото на страничке в Facebook журналист Александр Васильев. Комментатору дали волю своему остроумию:

"Только я вижу то, что я вижу? ))", "Может это тонкий троллинг:))))", "Это саботаж и глумление над украинскими святынями))", "кто сказал – фаллос?))))", "обрезанная вышиванка-то", "Мне кажется, они молодцы: осознанно выполнили тупую "вказівку" руководства и при этом дали понять, каково их отношение к этому)", "Фига вне кармана" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Валентина МАЙОРОВА
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