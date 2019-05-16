В Сети высмеяли неприличную украинскую вышиванку

Нибиру
- Троянский конь: вооруженные пришельцы с Нибиру разрушат Землю
- Последний праздник: Землю погубит гигантский астероид
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
В Одессе в честь Дня вышиванки провели необычную акцию сотрудники правоохранительных органов.
Полицейские и военнослужащие Нацгвардии поставили на площади свои служебные машины в виде огромной рубахи, а сами изобразили герб Украины, сообщает "Думская".
Полицейский перфоманс вызвал неоднозначную реакцию в Сети, так как интернет-пользователям показалось, что машины выстроились не в виде вышиванки, а в виде мужского полового органа.
"По мнению одесских полицейских это вышиванка", -
так подписал свое фото на страничке в Facebook журналист Александр Васильев. Комментатору дали волю своему остроумию:
"Только я вижу то, что я вижу? ))", "Может это тонкий троллинг:))))", "Это саботаж и глумление над украинскими святынями))", "кто сказал – фаллос?))))", "обрезанная вышиванка-то", "Мне кажется, они молодцы: осознанно выполнили тупую "вказівку" руководства и при этом дали понять, каково их отношение к этому)", "Фига вне кармана" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Речь идет о железнодорожной части транспортного перехода
"Газпром" способен закончить российско-европейский проект без посторонней помощи