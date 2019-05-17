Политик никак не может успокоиться

Действующий президент Украины Петр Порошенко уже 20 мая освободит пост для Владимира Зеленского, однако политик перед уходом успел насолить России и оставить неприятный сюрприз.

Заместитель главы администрации Порошенко Константин Елисеев рассказал, что президенту удалось уговорить ЕС в июне продлить санкции против Москвы.

"Единственное, что могу подтвердить, – благодаря визиту президента в Брюссель удалось достичь принципиальной договоренности, что санкции в июне будут продлены. Это санкции ЕС по отношению к России",

– сказал Елисеев в эфире телеканала "Прямой".

Он подчеркнул, что ограничения продлят еще на полгода, а уже по истечению срока дипломаты примут новое решение по поводу России, исходя из действий Кремля на международной арене.

При этом Елисеев добавил, что введение санкций Порошенко никто не гарантировал, уточняет телеканал "360".