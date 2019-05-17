Зеленский собрался объявить о роспуске парламента, но депутаты схитрили

Избранный глава Украины Владимир Зеленский после инаугурации распустит Верховную раду. Об этом заявил его советник, политтехнолог Дмитрий Разумков.

"Одной из этих предпосылок [роспуска Рады] является отсутствие коалиции, которое много обсуждается. И, по моему мнению, коалиции сегодня нет, потому в двух коалиционных фракциях нет 226 народных депутатов", – сказал Разумков в эфире телеканала "1+1".

При этом он подчеркнул, что в этом вопросе у Зеленского есть основания для такого решения, поэтому никакого нарушения закона в данном случае не будет. В украинском законодательстве указаны три причины для роспуска парламента – отсутствие коалиции, отсутствие заседаний в течение месяца и неспособность сформировать правительство.

Разумков напомнил, что к спикеру парламента Андрею Парубию не раз обращались, как с запросом, так и с судебным иском, в котором требовали от него предоставить имена депутатов коалиции. Этого сделано не было.

Советник Зеленского также прозрачно намекнул на то, что роспуск Рады помимо остальных причин стал следствием нежелания Петра Порошенко своевременно передать свои полномочия новому главе. По его словам, Порошенко "хотел подольше находиться в определенном статусе, переназначая, раздавая награды, расставляя на те или иные должности", и инициатива о роспуске парламента является "производным" от его действий.

По словам Разумкова, Зеленский готов помочь Раде "напоследок выполнить хотя бы часть тех обещаний", которые она давала раньше народу.

Однако план Зеленского рискует быть сорван, но уже не Порошенко, а самой Радой. Партия "Народный фронт" объявила о выходе из коалиции, сообщает "Страна.ua". Таким образом, у Парубия появились дополнительные 30 дней на то, чтобы собрать в парламенте в большинство. В практическом плане этот шаг – выигранное парламентом время. По прошествии отведенного срока у Зеленского не будет возможности объявить о роспуске Рады, поскольку до парламентских выборов останется менее полугода.

Инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая, напоминает РИА ФАН.