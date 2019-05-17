Деятельность президента изучат под микроскопом

В Киеве начались слушания по вопросу о запрете на выезд с Украины президента Петра Порошенко и других высокопоставленных чиновников. Об этом говорится в сообщении на сайте Окружного административного суд украинской столицы.



Суд начал производство по иску журналиста Александра Дубинского, который попросил Фемиду запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов. Сообщается, что дело будет рассмотрено в упрощенном порядке без уведомления участников.

В деле, помимо Порошенко, фигурируют имена еще 179 человек. Среди них – спикер Верховной Рады Андрей Парубий, премьер-министр Владимир Гройсман, более 50 народных депутатов из "Блока Петра Порошенко", свыше 40 членов правительства, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", а также судьи Верховного суда и Высшей квалификационной коллегии судей.

В иске также требуется признать противоправной бездеятельность Национальной полиции и Службы безопасности Украины. Истец считает, что просчеты в работе этих ведомств привели к организованной преступности среди политиков, которые могли совершать коррупционные преступления.

На этой неделе Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном вмешательстве Петра Порошенко в работу судебных органов. Уходящего главу государства заподозрили в попытке повлиять на деятельность Окружного административного суда Киева, который рассматривал дело о денационализации Приватбанка.

Новым президентом Украины 21 апреля избрали Владимира Зеленского. Инаугурация назначена на 20 мая. Во время дебатов перед вторым туром президентских выборов победить предвыборной гонки пригрозил Порошенко, что тот может стать фигурантом уголовного дела, напоминает Ura.ru.