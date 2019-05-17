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Долг России за Крым резко вырос

Фото: www.globallookpress.com
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Украина пересчитала убытки

Ущерб Киева от утраты крымских активов увеличился на $16 миллионов. Об этом объявила директор департамента реструктуризации задолженности и взыскания Ощадбанка Ирина Мудрая.

"Российская Федерация обязана выплатить компенсацию и начисленные до даты вынесения решения проценты в размере около $1,3 млрд и начисленные после вынесения решения проценты, которые по состоянию на 11 мая 2019 г. составляют около $16 млн", – приводит РИА "Новости" слова чиновницы.

Требование Государственного сбербанка Украины о взыскании с Москвы компенсации за потерянные доходы из-за воссоединения Крыма с Россией в ноябре 2018 г. удовлетворил арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже.

Фото: www.globallookpress.com

Российская сторона решение не признала. Жители Крыма в 2014 г. потеряли все средства, хранившиеся на депозитах Ощадбанка. Активы данной финансово-кредитной организации были направлены на частичную компенсацию пострадавшим вкладчикам.

Фоторепортаж
Цифры ошеломляют: толпы украинцев хлынули на Крымский мост
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Фото: most.life Фото: most.life Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com +2
Николай ВИКТОРОВ
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