Новая беда: украинцы возбудились из-за случая с Крымским мостом

Весть о происшествии на переправе изрядно запоздала, но провокаторов это не смутило

В Сети появился эффектный снимок, на котором в ограждения моста через Керченский пролив одновременно бьют две огромные молнии. Новость сегодня активно обсуждают украинские СМИ, переиначив ее, как обычно, на собственный лад.

Издание "Народная правда" ссылается на то, что фотография якобы была опубликована на портале Kerchinfo.com, однако сейчас материала о попавших в мост молниях на сайте нет. Вместо этого сообщается о том, что на строительстве железнодорожных подходов со стороны Керчи идет укладка рельсо-шпальной решетки – к концу августа должно быть уложено 38 километров. Кроме того, строители ставят шумозащитные экраны и продолжают работы по энергоснабжению.

Сфотографировали меня? Не дайте потеряться фотографии в цифровых недрах: выкладывайте ее с хештегом #крымскиймост и, возможно, именно ее увидят все мои подписчики на следующей неделе. Сегодня счастливчик - Виктория Александрова ;) pic.twitter.com/JjXPVCdiJd — Крымский мост (@Krymsky_bridge) 22 июля 2018 г.

При этом самое интересное заключается в том, что в Twitter этот снимок был опубликован почти год назад, но неравнодушные к Крымскому мосту жители Незалежной почему-то только сейчас взялись за его обсуждение. Журналисты "Крым.News" также уточнили в пресс-службе Крымского моста, что 13 мая, как можно было заключить из публикации на Kerchinfo, в путепровод две молнии не ударяли.

Киев постоянно пытается испортить репутацию моста через Керченский пролив, публикуя в Сети материалы о том, что мост пустует, в Крым никто не едет, да и вообще все сооружение очень уязвимо. Между тем с середины мая по конец декабря прошлого года по мосту проехало около 3,5 млн транспортных средств, а в этом году планируется достроить еще и железнодорожную часть переправы.