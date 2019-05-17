Причиной для отказа послужат выданные в ЛНР и ДНР российские паспорта

В странах Евросоюза обсуждают возможность запрета въезда на свою территорию жителям Донбасса, получившим гражданство РФ. Информацию об этом распространил из Брюсселя корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС обсудили вопрос выдачи паспортов РФ на востоке Украины. Семь стран-членов хотят санкций, но это долгий путь к единому мнению. Поэтому комиссии поручили изучить возможность введения запрета на въезд в ЕС гражданам с такими паспортами", – написал репортер в Twitter.

Распоряжение об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям Донбасса президент Владимир Путин подписал в апреле. На территории ДНР и ЛНР выстроились очереди желающих подать документы на российское удостоверение личности. В Киеве заявили, что российские паспорта для украинцев будут нелегальными.