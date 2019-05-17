Порошенко и компания должны быть благодарны суду

Если украинские патриоты так любят свою страну, им следует сидеть в ней безвылазно. Поэтому запрет для нынешней верхушки Незалежной на выезд за рубеж – это знак доброго расположения. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.



"Достойное отношение к националистам: считаете, что Украина превыше всего – будете жить там без права выезда",

– написала дипломат на своей страничке в Facebook.

Ранее сегодня стало известно о том, что Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о запрете выезда за границу главе государства и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских выборов.

В деле фигурируют имена нынешнего президента страны Петра Порошенко, а также еще 179 человек. Среди них – спикер Верховной Рады Андрей Парубий, премьер-министр Владимир Гройсман, более 50 народных депутатов из "Блока Петра Порошенко", свыше 40 членов правительства, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", а также судьи Верховного суда и Высшей квалификационной коллегии судей.

Подписчики Захаровой в Facebook оценили ее чувство юмора и предложили привить подобный передовой опыт на российской почве. "Нам надо перенять опыт. Запретить выезд за границу всем чиновникам и близким родственникам", – написал один из читателей.

Президент Украины Петр Порошенко проиграл выборы и не сможет остаться у власти на второй срок. Его на посту главы государства сменит шоумен Владимир Зеленский, одержавший победу в избирательной гонке. Инаугарация нового президента Незалежной состоится 20 мая.