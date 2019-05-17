Реально уходить с поста главы МИД дипломат не стал

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление о сложении служебных полномочий. Об этом стало известно днем в пятницу, 17 мая. Но оставлять место без присмотра не стал – реально освободить должность Климкин хочет только после инаугурации нового президента Незалежной.

"Только что написал заявление об отставке. В понедельник, в день инаугурации, направлю его в Верховную Раду и новоизбранному президенту Украины. Я считаю, что так правильно", – сказал министр в видеообращении на Facebook.

Климкин обещал во всем помогать команде Владимира Зеленского, а свои нереализованные на посту главы дипломатии идеи решил воплощать на парламентской площадке.

"Я иду вперед, иду в политику, иду в Верховную раду", – заявил Климкин.

Ранее в этот день депутат Верховной рады Виталий Куприй внес на рассмотрение нардепов проект постановления об увольнении Климкина. Аналогичные предложения затронули министра обороны Степана Полторака, главы СБУ Василия Грицака, генпрокурора Украины Юрия Луценко, главы Нацбанка Украины Якова Смолия.

Инаугурация Зеленского назначена на 20 мая.