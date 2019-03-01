Министр назвал Незалежную родительницей союзных государств

Глава МИД Украины Павел Климкин серьезно заявил, что Россия и Белоруссия произошли от Украины. Об этом он написал в статье для издания Observador.

По его словам, Незалежная является "наследницей Киевской Руси", а появление новых союзных государств объясняется якобы отделением от Киева. На этом Климкин не остановился и подчеркнул, что Украина всегда была европейской нацией и именно она дала толчок развитию христианства по всему миру.

"После крещения в Киеве христианство начало распространяться на оставшиеся восточнославянские племена к северу и востоку от Киевской Руси, где несколько столетий спустя возникли современная Белоруссия и Россия",

- написал Климкин.

По его мнению, Киевская Русь неоднократно спасала Европу от порабощения другими государствами. Конечно, глава МИД не мог не напомнить, что Россия собирается напасть на Незалежную и уничтожить ее.

"Сегодня мы являемся свидетелями специально разработанной крупномасштабной операции по их уничтожению. Защитить их – наша общая обязанность", – добавил Климкин.