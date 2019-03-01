Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Климкин заявил об украинской России и Белоруссии

Павел Климкин. Фото: www.globallookpress.com
Министр назвал Незалежную родительницей союзных государств

Глава МИД Украины Павел Климкин серьезно заявил, что Россия и Белоруссия произошли от Украины. Об этом он написал в статье для издания Observador.

По его словам, Незалежная является "наследницей Киевской Руси", а появление новых союзных государств объясняется якобы отделением от Киева. На этом Климкин не остановился и подчеркнул, что Украина всегда была европейской нацией и именно она дала толчок развитию христианства по всему миру.

"После крещения в Киеве христианство начало распространяться на оставшиеся восточнославянские племена к северу и востоку от Киевской Руси, где несколько столетий спустя возникли современная Белоруссия и Россия",

- написал Климкин.

По его мнению, Киевская Русь неоднократно спасала Европу от порабощения другими государствами. Конечно, глава МИД не мог не напомнить, что Россия собирается напасть на Незалежную и уничтожить ее.

"Сегодня мы являемся свидетелями специально разработанной крупномасштабной операции по их уничтожению. Защитить их – наша общая обязанность", – добавил Климкин.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

"Норд" отомстил Украине за незаконный арест

Российское судно стало проклятьем для Киева

Курс доллара взлетит в марте

Российская валюта попала в тотальную зависимость от санкций США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей