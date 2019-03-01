Украинцы исчезают с лица Земли

Совет нацбезопасности Незалежной сообщил об угрозе

Украинская нация в опасности. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. Демографический кризис, начавшийся в стране несколько лет назад, усугубляется и может привести к полному исчезновению украинцев.

"Сокращение населения становится для Украины одним из факторов, который угрожает не просто национальной безопасности, а самому существованию нашей нации", – подчеркнул Турчинов.

Он отметил, что на востоке страны идет война, которая уносит жизни. Но не этот фактор является самым угрожающим. Безответственность самих украинцев, которые отказываются нести ответственность за будущее страны, предпочитая руководствоваться сиюминутными выгодами, – вот бич современного украинского общества. Люди не хотят заводить семью, посетовал Турчинов.

Так, в 2018 г. на Украине родилось 335 тыс. человек, а умерло 587 тысяч, привел страшные данные глава СНБО на Всеукраинском форуме семьи в Киеве в пятницу, 1 марта. При этом рождаемость за минувший год сократилась на 7%, а количество абортов возросло до 100 тысяч.

Более того, трудоспособное население стремится любыми путями покинуть страну:

"До 9 млн украинцев ежегодно выезжают на заработки заграницу; 3,2 млн из них уже не планируют возвращаться на родину", – подчеркнул Турчинов.

От том, что люди отказываются от нормальной семьи и уезжают не от хорошей жизни, власти Незалежной предпочитают не думать.

С января 2019 г. минимальный размер заработной платы на Украине составляет 114 долларов. При этом тарифы на услуги ЖКХ и цены на продукты постоянно растут. Чтобы завуалировать проблему, власти понижают уровень прожиточного минимума. Если 5 лет назад считалось, что украинец может жить на 147,2 долл. в месяц, то сейчас установлена планка в 65,9 долл.