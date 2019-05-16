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Климкин наказал Совет Европы

Павел Климкин. Фото: www.globallookpress.com
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Страны ЕС утрачивают доверие Киева

Министрам Совета Европы (СЕ) придется совещаться без главы МИД Украины Павла Климкина. Он отказался от поездки на заседание в Хельсинки из-за позиции ряда участников по России. Об этом сообщил постпред Незалежной в СЕ Дмитрий Кулеба.

"Министр уже отменил визит в Хельсинки, и впервые за много лет Украина не будет представлена на уровне министра", – передает "Европейская правда" слова Кулебы.

По словам постпреда, Киев намерен "существенно" сократить сотрудничество с европейскими институтами, "утратившими доверие" Украины.

Фото: www.globallookpress.com

Ранее Франция, Германия и Нидерланды выступили за восстановление полноценного членства России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Обсуждение этой инициативы ожидается на заседании комитета министров СЕ 16-17 мая в столице Финляндии. В Киеве в ответ предупредили, что возвращение РФ в ПАСЕ приведет к ликвидации Минских соглашений по Донбассу.

Российских парламентариев лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 г. из-за позиции по Крыму. Летом 2017 г. Москва частично приостановила выплату взносов в бюджет СЕ. Неуплата в течение двух лет может привести к исключению страны из организации.

Николай ВИКТОРОВ
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