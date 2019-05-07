Совет Европы переживает не самые легкие времена

Членство Москвы в Совете Европы выгодно для обеих сторон, полагает президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, организации просто необходима Россия, как и ей СЕ.

Самую большую страну в мире следует восстановить в правах, а она, в свою очередь, должна ответственнее подходить к обязательствам, куда входят также взносы. Своими мыслями французский лидер поделился с генсекретарем СЕ Турбьерном Ягландом.

Макрон отметил, что одна из наиболее авторитетных и представительных международных организаций европейского континента переживает не самые легкие времена. В Старом Свете, намекнул он, набирает обороты популизм, при этом человеческие права во многих странах игнорируются.

"Испытание на прочность ценностей демократии и правопорядка, на которые он опирается и которые защищает. Сейчас эти ценности оспариваются многими членами организации",

– цитирует президента BFM TV. Через несколько дней начнется председательство Франции в Совете. Макрон пообещал вплотную заняться его будущим.

Напомним, отношения России и СЕ обострились на фоне "крымской весны". Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) лишила Москву возможности полноценно участвовать в ее жизни, в том числе отняла право голоса. Российская сторона повиновалась, отказавшись платить взносы, и пригрозила выходом из организации.

Этот вопрос волнует не только политиков, тему широко обсуждают журналисты и простые жители РФ. Последние называют ПАСЕ "никчемной" и считают, что "давно пора послать эту богадельню". (Орфография и пунктуация авторские).

"Нечего в этой помойке русофобской делать. Давно нужно было выйти. Вот просто посмотреть что европа крышует на Украине и больше нечего с ними говорить",

– прокомментировал соответствующий материал читатель RT.