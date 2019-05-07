Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Макрон заступился за РФ в ПАСЕ

Эмманюэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com
Совет Европы переживает не самые легкие времена

Членство Москвы в Совете Европы выгодно для обеих сторон, полагает президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, организации просто необходима Россия, как и ей СЕ.

Самую большую страну в мире следует восстановить в правах, а она, в свою очередь, должна ответственнее подходить к обязательствам, куда входят также взносы. Своими мыслями французский лидер поделился с генсекретарем СЕ Турбьерном Ягландом.

Макрон отметил, что одна из наиболее авторитетных и представительных международных организаций европейского континента переживает не самые легкие времена. В Старом Свете, намекнул он, набирает обороты популизм, при этом человеческие права во многих странах игнорируются.

"Испытание на прочность ценностей демократии и правопорядка, на которые он опирается и которые защищает. Сейчас эти ценности оспариваются многими членами организации",

цитирует президента BFM TV. Через несколько дней начнется председательство Франции в Совете. Макрон пообещал вплотную заняться его будущим.

Фото: www.globallookpress.com

Напомним, отношения России и СЕ обострились на фоне "крымской весны". Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) лишила Москву возможности полноценно участвовать в ее жизни, в том числе отняла право голоса. Российская сторона повиновалась, отказавшись платить взносы, и пригрозила выходом из организации.

Этот вопрос волнует не только политиков, тему широко обсуждают журналисты и простые жители РФ. Последние называют ПАСЕ "никчемной" и считают, что "давно пора послать эту богадельню". (Орфография и пунктуация авторские).

"Нечего в этой помойке русофобской делать. Давно нужно было выйти. Вот просто посмотреть что европа крышует на Украине и больше нечего с ними говорить",

прокомментировал соответствующий материал читатель RT.

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Пострадавших при аварии в Шереметьеве стало больше

В медучреждения поступают новые пациенты

Достигли дна: Украину потряс ущерб от разрыва торговли с Россией

Потери Киева оказались куда серьезнее, чем у Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей