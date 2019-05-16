Гнать советчиков: жена Порошенко обратилась к жене Зеленского

Первая леди Украины мечтает скорее уехать

Марина Порошенко, супруга проигравшего президентские выборы на Украине Петра Порошенко, призналась, что ждет окончания полномочий мужа с нетерпением.

"Мечтаю о том, чтобы поехать в отпуск и отдохнуть в семейном кругу", – рассказала она в эфире "Радио НВ".

Своей преемнице на посту первой леди Елене Зеленской Марина дала совет делать что-то полезное для общества и не слушать рекомендаций со стороны.

"Хочу пожелать, чтобы она не прислушивалась к советам политтехнологов и каких-то протоколистов и делала то, к чему у нее лежит душа… Только с такими эмоциями можно достичь хороших результатов", – убеждена Порошенко.

Она поделилась также секретом, как сохранить гармоничный брак на долгие годы. По ее мнению, не нужно думать, что любимый человек тебе что-то должен. К примеру, все 35 лет брака муж ей дарил цветы только дважды в год – на день рождения и годовщину свадьбы. Марина научилась не ждать от Порошенко букетов и начала выращивать цветы в саду сама.

Марина Порошенко родила мужу 4 детей.

Елена Зеленская станет первой леди Украины 20 мая – на эту дату назначена инаугурация нового президента Незалежной. Ранее Елена призналась, что хотела бы встретиться с Мариной Порошенко.