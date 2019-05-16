Аппарат президента редеет на глазах

Замглавы администрации Петра Порошенко Константин Елисеев подал в отставку. Это уже второй помощник украинского лидера за неделю, написавший заявление об увольнении.

Про отставку Елисеева узнало издание "Европейская правда" от источника в АП. В администрации Елисеев курировал внешнюю политику. По словам собеседника, Порошенко еще не подписывал заявление Елисеева, но, скорее всего, сделает это еще в должности главы государства.

"Мы открываем пространство для новой команды", – так источник издания объяснил решение помощника Порошенко.

Елисеев стал заместителем главы администрации по вопросам внешней политики в июле 2015 года. Перед этим он более пяти лет являлся послом страны при Евросоюзе.

Примечательно, что всего несколькими днями ранее, 11 мая, Порошенко лишился замглавы АП Алексея Филатова, отвечавшего за судебную систему в стране.