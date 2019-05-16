В Киеве приготовили виселицу для Порошенко

Украинцы устраивают жесткие проводы своему лидеру

На площади Независимости в центре украинской столицы поставили виселицу для пока еще действующего президента Петра Порошенко.

Рядом с орудием позорной казни активисты установили плакат с надписью "Позор Порошенко и его кодле". Перечислены на транспаранте и прегрешения Порошенко, в число которых протестующие внесли миллионы нерожденных украинских детей, миллионы украинцев, лишившихся родины и уехавших на заработки за границу, геноцид пенсионеров и тысячи погибших и раненых на войне. Шокирующий ролик был опубликован на Youtube 16 мая.

От избранного президента Украины Владимира Зеленского протестующие потребовали "покарать преступников". Впрочем, вокруг церемонии инаугурации самого Зеленского, которая состоится 20 мая, уже вспыхнул скандал.