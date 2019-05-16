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Будет с двумя женщинами: вокруг инаугурации Зеленского разгорелся секс-скандал

Фото: www.globallookpress.com
Никогда такого не было: новый украинский лидер удивил сограждан

Избранный президент Украины Владимир Зеленский вступит в должность в понедельник, 20 мая. Однако инаугурация шоумена уже успела обрасти пикантными подробностями: дело в том, что к присяге его будут приводить сразу 2 женщины.

Агентство "ТТ-Инфо" уже сравнило предстоящую церемонию с сюжетом для порносайта, хотя, казалось бы, серьезность момента не допускает таких игривых ассоциаций. Портал "Главред" напомнил, что в истории украинского государства такой ситуации еще не было.

Торжественное мероприятие начнется в 10 часов утра в зале Верховной рады Украины. Избранного президента приведут к присяге руководитель Конституционного суда Наталья Шаптала и глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.

Между тем сам Зеленский предлагал провести церемонию инаугурации 19 мая. По мнению советника нового президента Дмитрия Разумкова, перенос даты вступления в должность на 20 мая создаст проблемы для киевлян и зарубежных гостей, сообщает НСН.

Валентина МАЙОРОВА
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