Зеленский вступает в должность президента

Понедельник, 20 мая, на Украине войдет в историю. На этот день назначена инаугурация избранного президента Владимира Зеленского. Он победил Петра Порошенко во втором туре голосования 21 апреля, но Верховная рада тянула время, почти месяц не допуская нового лидера к власти. Теперь украинская общественность задается вопросом, как Зеленский отомстит законодательному собранию.

10.15 – Глава Центризбиркома Украины напоминает о результатах выборов и подтверждает – избранным президентом стал Владимир Зеленский

10.01 – В зале, помимо парламентариев, присутствуют все бывшие президенты Украины, кроме Виктора Януковича, члены правительства, генпрокурор, глава Нацбанка, глава Конституционного суда и др. представители власти страны. Кроме того, на инаугурацию прибыли президенты Грузии, Эстонии, Литвы, Латвии, Венгрии, глава парламента Азербайджана, Чехии, вице-президент Турции, вице-президент ЕК Марош Шефчович и др. Всех гостей объявляет спикер Рады Андрей Парубий

10.00 – Ровно в 10.00 Зеленский шагнул на красную дорожку на ступенях Рады

9.58 – Настроение у Зеленского отличное. Он улыбается, машет собравшимся на улице украинцам и идет столь бодрым шагом, что охранники едва не сбиваются на бег

9.57 – Зеленский идет в Раду пешком. Киевляне выстроились вдоль железного ограждения, чтобы лично увидеть этот момент. Часть центральных улиц столицы перекрыто, что серьезно осложнило транспортное сообщение в городе

9.55 – Банкета и праздничных мероприятий не запланировано – как никак понедельник, рабочий день, и после протокольных дел Зеленский отправится сразу в рабочий кабинет вершить судьбу страны

9.50 – Церемония инаугурации запланирована на 10.00 мск. Сначала Зеленский выступит в Раде, затем ему как главнокомандующему присягнут украинские военные. После новый президент отправится в Мариинский дворец, где примет иностранные делегации. Представители России не приглашены