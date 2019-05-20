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На инаугурации Зеленского произошел конфуз

Владимир Зеленский. Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka/ТАСС
Вступление украинского президента в должность не обошлось без перепалки

После того как ставший президентом Владимир Зеленский в своей речи произнес несколько фраз по-русски, в Верховной раде вспыхнул скандал.

Свое обращение к украинцам Зеленский почти полностью произнес на мове. Однако, заговорив об освобождении украинских военнопленных, вступивший в должность президент перешел на русский язык.

"Я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных... Мы просто должны, я уверен, они нас слышат, возвращать их сознание. Мы потеряли это сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, вони наші. Вони українці", – заявил он.

После этих слов в Раде поднялся шум, и лидер Радикальной партии Олег Ляшко крикнул, что они понимают украинский язык. В ответ на это Зеленский едко поблагодарил Ляшко за то, что тот "снова делит людей", отмечает УНИАН.

Церемония инаугурации избранного президента Владимира Зеленского состоялась в Киеве в понедельник, 20 мая.

Валентина МАЙОРОВА
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Вступление украинского президента в должность не обошлось без перепалки

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