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Представители всех парламентских политических сил согласились
на проведение досрочных выборов. Голосование пройдет 21 или 28 июля.
Соответствующее решение было принято на сегодняшней встрече президента
Незалежной Владимира Зеленского с руководителями фракций Рады.
"Были споры о конституционности, законности, возможности обжаловать такой указ. Однако все фракции парламента выразили желание идти на выборы",
– заявил в эфире телеканала "112 Украина" советник главы государства Андрей Богдан.
Народные депутаты не пришли к единому мнению о том, когда именно состоятся досрочные выборы. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил о том, что голосование пройдет 21 июля, передает "Царьград". "Указ о роспуске Рады и внеочередных выборах выйдет завтра, выборы – 21 июля", – сообщил политик.
В то же время первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко напомнила, что выборы состоятся в течение 60 дней после подписания указа президентом. "Президент такой указ планирует подписать не сегодня, а в ближайшие дни... Они могут состояться 21 или 28 июля", – сказала она.
В команде Зеленского склоняются к более ранней дате. "Мы видим для себя наиболее допустимую дату проведения голосования – 21 июля 2019 г.", – отметил Андрей Богдан.
На встрече с парламентариями глава государства предложил снизить проходной барьер на выборах в Верховную раду до 3%. Кроме того, Зеленский настаивает на отмене мажоритарной системы, сообщил сопредседатель депутатской группы "Возрождение" Виталий Хомутынник.
Владимир Зеленский накануне принес присягу и вступил в должность президента Украины. В ходе первого обращения в качестве главы государства он объявил о роспуске Верховной рады и проведении досрочных выборов.
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