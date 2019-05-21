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Депутаты Верховной рады согласились на досрочный роспуск

Фото: www.globallookpress.com
На Украине определились с датой выборов в парламент

Представители всех парламентских политических сил согласились на проведение досрочных выборов. Голосование пройдет 21 или 28 июля. Соответствующее решение было принято на сегодняшней встрече президента Незалежной Владимира Зеленского с руководителями фракций Рады.

"Были споры о конституционности, законности, возможности обжаловать такой указ. Однако все фракции парламента выразили желание идти на выборы",

заявил в эфире телеканала "112 Украина" советник главы государства Андрей Богдан.

Народные депутаты не пришли к единому мнению о том, когда именно состоятся досрочные выборы. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил о том, что голосование пройдет 21 июля, передает "Царьград". "Указ о роспуске Рады и внеочередных выборах выйдет завтра, выборы – 21 июля", – сообщил политик.

Фото: www.globallookpress.com

В то же время первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко напомнила, что выборы состоятся в течение 60 дней после подписания указа президентом. "Президент такой указ планирует подписать не сегодня, а в ближайшие дни... Они могут состояться 21 или 28 июля", – сказала она.

В команде Зеленского склоняются к более ранней дате. "Мы видим для себя наиболее допустимую дату проведения голосования – 21 июля 2019 г.", – отметил Андрей Богдан.

На встрече с парламентариями глава государства предложил снизить проходной барьер на выборах в Верховную раду до 3%. Кроме того, Зеленский настаивает на отмене мажоритарной системы, сообщил сопредседатель депутатской группы "Возрождение" Виталий Хомутынник.

Владимир Зеленский накануне принес присягу и вступил в должность президента Украины. В ходе первого обращения в качестве главы государства он объявил о роспуске Верховной рады и проведении досрочных выборов.

Андрей ФИЛАТОВ
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