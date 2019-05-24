Выборы в Раду пройдут под контролем Москвы

Без российских наблюдателей голосование будет неполноценным, считают в МИД

Москва должна направить своих представителей на парламентские выборы на Украине. У нашей страны есть на это полное право. Об этом заявил неназванный представитель Министерства иностранных дел РФ.



Во внешнеполитическом ведомстве выразили сомнения по поводу того, что голосование вообще состоится, поскольку "есть идеи опротестовать само это решение, этот указ". Если же все-таки станет ясно, что выборы будут, тогда в МИД и подумают об отправке наблюдателей.

"Мы, честно говоря, пока так далеко не думали. Я считаю, что нам необходимо, тем не менее, направить. По крайней мере принять решение о направлении. Смогут ли они проехать туда, поскольку у них (на Украине) все-таки закон действует о запрете российских наблюдателей для участия в мониторинговых миссиях, поэтому, скорее всего, он и останется в силе, и наши, наверное, не смогут туда поехать",

– приводит слова дипломата РИА "Новости".

Тем не менее в ведомстве придерживаются мнения, что Россия как государство – участник Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) "имеет все полномочия и права, обязанности принимать участие в мониторинге".

Очередные выборы в украинский парламент должны были пройти в октябре. Но вступивший 20 мая в должность новый президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады. Он назначил внеочередные выборы на конец июля.

Основанием для роспуска Рады стало отсутствие коалиции, хотя ряд фракций парламента считают это решение незаконным. Депутаты начали собирать подписи под обращением в Конституционный суд Украины относительно законности указа о роспуске парламента. При этом в Центральной избирательной комиссии уже заявили, что обжалование указа не повлияет на избирательный процесс.

В оставшиеся два месяца полномочий парламент не будет рассматривать законопроект президента о переходе от мажоритарной к пропорциональной системе выборов. Кроме того, глава государства предлагал снизить проходной барьер в парламент с 5 до 3%. Таким образом, внеочередные выборы в Раду пройдут по прежним правилам.