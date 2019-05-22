Рада взбунтовалась против Зеленского

Парламентарии отказались поддержать президента

Верховная рада не стала вносить в повестку дня законопроект о выборах, предложенный Владимиром Зеленским.

Документ одобрили только 92 депутата, а необходимый минимум составляет 226 голосов. Зеленский предложил отменить мажоритарную систему голосования и понизить проходной барьер для партий с 5% до 3%.

Ранее лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что законопроект не решит проблему закрытых списков, а из-за трехпроцентного порога в парламент пройдут "карманные" партии, финансируемые олигархами.

Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая и сразу же объявил о роспуске парламента, напоминает РИА "Новости".

